16 Июль 2020 2020-07-16T18:09:55+03:00

Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человек Фото: Из архива "КП"

Результаты будут известны не позднее 30 июля

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16 июля курские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию. Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человек, по обществознанию – 2671 человек.

На выполнение единого государственного экзамена по обществознанию отводится 3 часа 55 минут, а на химию – 3 часа 30 минут.

Результаты будут известны не позднее 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU