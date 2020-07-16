2020-07-16T18:09:55+03:00
Общество

Курские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию

Результаты будут известны не позднее 30 июля
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человекЗаявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человекФото: Из архива "КП"
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16 июля курские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию. Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человек, по обществознанию – 2671 человек.

На выполнение единого государственного экзамена по обществознанию отводится 3 часа 55 минут, а на химию – 3 часа 30 минут.

Результаты будут известны не позднее 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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