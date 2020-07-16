Курские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию
Результаты будут известны не позднее 30 июля
Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человекФото: Из архива "КП"
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16 июля курские выпускники сдали ЕГЭ по химии и обществознанию. Заявления на участие в ЕГЭ по химии подали 650 человек, по обществознанию – 2671 человек.
На выполнение единого государственного экзамена по обществознанию отводится 3 часа 55 минут, а на химию – 3 часа 30 минут.
Результаты будут известны не позднее 30 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU