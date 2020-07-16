В Курской области путевки в детские лагеря предоставляются бесплатно

16 Июль 2020 2020-07-16T16:33:10+03:00

Первоочередное право на получение путевок имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Длительность каждой смены в лагере составит 14 дней, в санаториях – 21 день

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В этом году в Курской области будут работать девять загородных лагерей и четыре санатория для детей в возрасте от 7 до 17 лет. Длительность каждой смены в лагере составит 14 дней, в санаториях – 21 день.

Первоочередное право на получение путевок имеют дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети-сироты. Путевки, приобретаемые за счет бюджетных средств, выдаются детям бесплатно.

Для их самостоятельной закупки непосредственно в лагере или санатории действуют цены прошлого года. Узнать о порядке получения путевки родители могут на сайте комитета молодежной политики Курской области или по телефону горячей линии: 8 (4712) 521-621.

В лагерях и санаториях обеспечено проживание и питание работников, будет проводиться дополнительная дезинфекция, приобретаться обеззараживатели воздушной среды, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.

Сделан запас лекарственных противовирусных препаратов, медикаментов, приобретены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, одноразовая посуда для питьевого режима, для всех сотрудников лагеря перед каждой сменой будут проведены тесты на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU