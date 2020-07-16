В Курской области установился первый класс пожарной опасности

16 Июль 2020 2020-07-16T16:23:58+03:00

За минувшие сутки подразделения пожарной охраны 13 раз выезжали на сообщения о пожарах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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На большей территории Курской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, в Курчатове, Курчатовском и Обоянском районах – второй. За минувшие сутки подразделения пожарной охраны 13 раз выезжали на сообщения о пожарах. В регионе зарегистрированы три пожара. В одном случае огонь ликвидировали добровольцы.

Подразделения пожарно-спасательного гарнизона при выездах провели десять звуковых оповещений населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Личный состав добровольных пожарных формирований активно участвовал в проведении профилактических мероприятий. На боевом дежурстве находятся 42 ДПК. Всего в Курской области насчитываются 657 подразделений ДПО с общей численностью более 13 тысяч человек, в их оснащении – 146 единиц техники. В 37 ДПК на вооружении находятся вездеходы.

В проведении профилактических мероприятий в ночное время суток с категорией лиц, состоящей в группе риска, на территории Курской области было задействовано более 2500 человек. По контролю за обстановкой в регионе работали 230 оперативных групп муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU