Лесные пожарники провели тренировку под Курском
Курские лесопожарные формирования провели тренировку по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тренировка позволила отработать взаимодействие между Золотухинским и Курским лесничествами, лесопожарными формированиями, лесопожарным центром и органами местного самоуправления в случае возникновения очагов возгораний и чрезвычайных ситуаций в лесах.
В готовность привели все силы и средства лесопожарного центра. Со специализированными командами провели инструктаж по тактике и технике тушения пожаров, обеспечению безопасности и охране труда. Практически отработаны некоторые приемы тушения.
ИСТОЧНИК KP.RU