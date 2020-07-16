2020-07-16T16:15:13+03:00
Общество

Лесные пожарники провели тренировку под Курском

В готовность привели все силы и средства лесопожарного центра
Яна ШЕЛЕСТ
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Все поставленные задачи выполнилиВсе поставленные задачи выполнили
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Курские лесопожарные формирования провели тренировку по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Тренировка позволила отработать взаимодействие между Золотухинским и Курским лесничествами, лесопожарными формированиями, лесопожарным центром и органами местного самоуправления в случае возникновения очагов возгораний и чрезвычайных ситуаций в лесах.

В готовность привели все силы и средства лесопожарного центра. Со специализированными командами провели инструктаж по тактике и технике тушения пожаров, обеспечению безопасности и охране труда. Практически отработаны некоторые приемы тушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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