У курского «Кристалла» навели порядок
В соцсети поступали обращения курян с просьбой навести порядок возле торгового центра «Кристалл». Представители горадминистрации встретились с руководством торгового центра и потребовали в кратчайшие сроки навести порядок на прилегающей территории.
С территории вывезли мусор, а мероприятия по уборке сейчас контролируют сотрудники окружной администрации.
Совместно с администрацией торгового центра был разработан график работ по санитарной обработке контейнерной площадки, фасадов торгового центра, ограждения и приведения прилегающей территории в надлежащий вид.
ИСТОЧНИК KP.RU