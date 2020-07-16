2020-07-16T15:59:51+03:00
Общество

У курского «Кристалла» навели порядок

Жалобы поступали в соцсети
Яна ШЕЛЕСТ
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С территории вывезли мусорС территории вывезли мусор
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В соцсети поступали обращения курян с просьбой навести порядок возле торгового центра «Кристалл». Представители горадминистрации встретились с руководством торгового центра и потребовали в кратчайшие сроки навести порядок на прилегающей территории.

С территории вывезли мусор, а мероприятия по уборке сейчас контролируют сотрудники окружной администрации.

Совместно с администрацией торгового центра был разработан график работ по санитарной обработке контейнерной площадки, фасадов торгового центра, ограждения и приведения прилегающей территории в надлежащий вид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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