На курянина могут завести дело за сопротивление полиции

16 Июль 2020 2020-07-16T14:51:36+03:00

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СК завел уголовное дело противи 41-летнего мужчины. Его подозревают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия ЧП произошло 5 июля примерно в 20 часов 30 минут. Пьяный мужчина на улице в селе Толпино Кореневского района, не желая быть привлеченным к административной ответственности за вождение в пьяном виде, ударил кулаком по лицу полицейского.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU