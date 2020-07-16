За сутки в Курской области провели больше полутора тысяч тестов на коронавирус

16 Июль 2020 2020-07-16T14:46:50+03:00

Сейчас на лечении находится 1431 пациент Фото: Из архива КП.

Тестов на антитела всего сделали больше 12 тысяч

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По состоянию на 16 июля в регионе всего провели 127 754 исследования материала на COVID-19, в том числе за 15 июля проведено 1672 исследования. Всего проведено 12264 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июля 2020 года составило 5765 человек. В том числе за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения.

Сейчас на лечении находится 1431 пациент: 253– в больницах, 1178 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 4290 пациентов, в том числе 69 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 48 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU