В Курске отключат свет

Отключения пройдут во всех округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет отключат по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 июля с 09-00 до 15-00:

Комарова 13/21, Дейнеки 17-21, Призоводская 2-16, 20-56, Центральная 1-19, 2-20, Призаводской проезд 5-19/21, Призаводской переулок 7-19, Осенняя 2а-8, 1-49, Привокзальная 1а, 2-16, Трубная 4-36, 1-85, Трубный переулок 1-9.

С 20 по 24 июля с 09-00 до 16-30:

Пионеров 28-36, 21/39-33/44, Моностырская балка, Тихая, Яблоневая,4-7-й Каштановые переулки, Просторная,Вольная.

С 20 по 24 июля с 09-00 до 17-00:

Каштановая, Вольные переулки, 1-я Клековая.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 июля; С 09-00 по 17 июля с 09-00 до 17-00:

ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.

С 13 по 17 июля с 08-30 до 17-00:

Ендовищенская 31; 8; 8А; 9; 9А; 18-22; 19-35, Гостинная 8-18; 11-17,

Береговая 17-27.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 июля с 08-30 до 17-00:

Куйбышева 1-38, Железнодорожная 65-91, 66-92, Козлова 41-75, 38-68

Тел. для справок: 26-32-10.