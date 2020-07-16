В Курске впервые пройдет конкурс среди семей с детьми-инвалидами
«Секреты семейного счастья» – проект, разработанный региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и получивший областной грант на реализацию.
Три команды, в состав которых войдут 25 человек с инвалидностью, поделят по семейному стажу: пять, 25 и более 25 лет совместной жизни. Они примут участие в нескольких этапах конкурса:
-«Бабушкины рецепты» – презентация семейного блюда;
-«Разверните семейный альбом» – конкурсанты расскажут о фотографии, которая представляет для них особую ценность;
-«Дороже золота» – супруги, прожившие более 55 лет вместе, поделятся секретами семейного долголетия;
-мастер-классы от профессионалов, в которых конкурсантам расскажут, как украсить свой дом и приготовить вкусные блюда;
-«Любовь без границ» – музыкальный конкурс;
-Это все моя родня» – юмористические зарисовки от участников.
Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители общественных и коммерческих организаций, ЗАГС.
ИСТОЧНИК KP.RU