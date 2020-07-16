В Курске впервые пройдет конкурс среди семей с детьми-инвалидами

16 Июль 2020 2020-07-16T14:16:22+03:00

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«Секреты семейного счастья» – проект, разработанный региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов» и получивший областной грант на реализацию.

Три команды, в состав которых войдут 25 человек с инвалидностью, поделят по семейному стажу: пять, 25 и более 25 лет совместной жизни. Они примут участие в нескольких этапах конкурса:

-«Бабушкины рецепты» – презентация семейного блюда;

-«Разверните семейный альбом» – конкурсанты расскажут о фотографии, которая представляет для них особую ценность;

-«Дороже золота» – супруги, прожившие более 55 лет вместе, поделятся секретами семейного долголетия;

-мастер-классы от профессионалов, в которых конкурсантам расскажут, как украсить свой дом и приготовить вкусные блюда;

-«Любовь без границ» – музыкальный конкурс;

-Это все моя родня» – юмористические зарисовки от участников.

Победителей определит жюри, в состав которого войдут представители общественных и коммерческих организаций, ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU