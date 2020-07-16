Курян предупредили о тумане

16 Июль 2020 2020-07-16T14:11:35+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 16 июля в течение суток будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура: ночью 9-14º, днем 21-26º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, предупреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU