Под Курском нашли минометную мину

16 Июль 2020 2020-07-16T13:47:00+03:00

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16 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в Мантурово. Снаряд нашли на улице Комарова.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина 50 мм.

ВОП был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU