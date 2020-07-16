В Курске за стуки сбили двух велосипедистов
Оба ДТП произошли в Железнодорожном округе
За сутки на дорогах пострадали двое велосипедистовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Первое ДТП произошло 15 иююля примерно во втором часу дня. 66-летний водитель «ВАЗ 1111» ехал со стороны улицы Союзная по улице 1-я Щигровская в направлении улицы Чапаева.
Напротив дома 58 по улице 1-я Щигровская ВАЗ сбил 73-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Пострадавший пенсионер госпитализирован. Водитель трезв.
Аналогичное ДТП произошло в тот же день на улице Дубровинского. Там ВАЗ сбил 58-летнего велосипедиста.
ИСТОЧНИК KP.RU