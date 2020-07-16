В курском хостеле ограбили жителя Брянской области

16 Июль 2020 2020-07-16T13:30:25+03:00

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Житель Брянской области, приехав в Курск, познакомился с другим постояльцем мини гостиницы из Краснодарского края. Вместе они несколько раз выпивали.

Во время очередного застолья произошел конфликт. Один из мужчин посчитал себя оскорбленным, и решил возместить моральный ущерб, забрав телефон оппонента.

Используя чужой мобильный и зная номер его карты, он сделал запрос в онлайн банкинг и привязал свой телефон к чужому счету. Это позволило ему распоряжаться деньгами через интернет, так как СМС с кодами подтверждения стали приходить уже на его номер. В результате этих манипуляций мужчина снял 3500 рублей и потратил их по своему усмотрению. 18-летний потерпевший обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Полицейские оперативно разобрались в ситуации. Виновный вернул украденное и покаялся в содеянном. В ближайшее время его действиям будет дана оценка с позиции Уголовного кодекса Российской Федерации, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU