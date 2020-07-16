2020-07-16T13:01:24+03:00
Происшествия

Двоих курян задержали за сбыт наркотиков

Им грозит до 20 лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян задержали с поличнымКурян задержали с поличнымФото: Из архива КП.
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Двоих подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков задержали в Железногорском районе.

Куряне 40 и 42-х лет нашли в Интернете предложение о незаконном заработке распространителями наркотиков. Оптовую партию товара они расфасовали и организовали распространение через тайники-закладки.

Оба были задержаны с поличным, когда направлялись к месту закладки.

В автомобиле мужчин нашли расфасованные свертки наркотиков, также установлены "адреса" закладок.

Изъято всего около 20 граммов наркотиков, что является крупным размером. Подозреваемые арестованы. Против них завели пять уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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