2020-07-16T12:53:21+03:00
Общество

Стартовал конкурс на разработку концепции главной улицы Курска

Подать заявки можно с 16 июля
Светлана ВОЛКОВА
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Авторы лучших проектов получат денежные призыАвторы лучших проектов получат денежные призыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Курска проводит конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина.

Начало приема заявок – 16 июля 2020 года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября 2020 года.

Конкурсные проекты от участников, подавших заявку, также принимаются на электронную почту komarh46@mail.ru до 18.00 3 сентября 2020 года.

Победителей I этапа конкурса жюри определит до 16 сентября. К участию во II этапе конкурса допускаются участники I этапа конкурса, занявшие первые три места.

II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются конкурсные проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18.00 20 ноября.

Победителей II этапа жюри определит не позднее 4 декабря 2020 года.

По решению жюри победители каждого этапа конкурса получат премии:

250 тыс. рублей - 1 место;

150 тыс. рублей - 2 место;

100 тыс. рублей - 3 место.

Конкурсные работы каждого этапа пройдут процедуру общественных обсуждений.

Разъяснения по вопросам проведения конкурса, подготовки материалов можно получить по телефону 58-76-32 или написав письмо на электронную почту komarh46@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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