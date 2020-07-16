Стартовал конкурс на разработку концепции главной улицы Курска
Администрация Курска проводит конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина.
Начало приема заявок – 16 июля 2020 года.
Заявку на участие в конкурсе можно подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября 2020 года.
Конкурсные проекты от участников, подавших заявку, также принимаются на электронную почту komarh46@mail.ru до 18.00 3 сентября 2020 года.
Победителей I этапа конкурса жюри определит до 16 сентября. К участию во II этапе конкурса допускаются участники I этапа конкурса, занявшие первые три места.
II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются конкурсные проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18.00 20 ноября.
Победителей II этапа жюри определит не позднее 4 декабря 2020 года.
По решению жюри победители каждого этапа конкурса получат премии:
250 тыс. рублей - 1 место;
150 тыс. рублей - 2 место;
100 тыс. рублей - 3 место.
Конкурсные работы каждого этапа пройдут процедуру общественных обсуждений.
Разъяснения по вопросам проведения конкурса, подготовки материалов можно получить по телефону 58-76-32 или написав письмо на электронную почту komarh46@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU