2020-07-16T12:01:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше всего новых больных коронавирусом в Курске - в возрасте от 30 до 49 лет

Также заболели трое школьников
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжают фиксировать случаи коронавирусаВ регионе продолжают фиксировать случаи коронавирусаФото: Из архива КП.
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Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 15 женщин и 16 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – 3 человека, 18-29 лет – 5 человек, 30-49 лет – 10 человек, 50-64 года – девять человек, старше 65 лет – четыре человека.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Курске - 3059 за все время пандемии, в том числе 23 за последние сутки. На втором месте - Железногорск - 377 случая всего, в том числе один за последние сутки. На третьем месте Курский район - 264 случая, в том числе два за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июля 2020 года составило 5765 человек. В том числе за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения.

Сейчавс на лечении находится 1431 пациент: 253– в больницах, 1178 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 4290 пациентов, в том числе 69 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 48 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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