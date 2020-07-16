16 Июль 2020 2020-07-16T10:36:04+03:00

За сутки выписано больше, чем заболело Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 16 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июля 2020 года составило 5765 человек. В том числе за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения.

Сейчавс на лечении находится 1431 пациент: 253– в больницах, 1178 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 4290 пациентов, в том числе 69 за последние сутки.

На сегодняшний день скончались 48 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU