В Курске на трамвайных путях перевернулся ВАЗ

16 Июль 2020 2020-07-16T09:45:30+03:00

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ДТП произошло 16 июля в шестом часу утра. Водитель ВАЗ 2106 в районе дома 2\1 по улице Энергетиков не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в столб и перевернулся прямо на трамвайных путях.

К счастью, в аварии никто не пострадал, хотя автомобиль сильно покорежен, сообщили в УМВД. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU