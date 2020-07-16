2020-07-16T09:45:30+03:00
Происшествия

В Курске на трамвайных путях перевернулся ВАЗ

ДТП произошло на улице Энергетиков
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в шестом часу утраАвария произошла в шестом часу утраФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 16 июля в шестом часу утра. Водитель ВАЗ 2106 в районе дома 2\1 по улице Энергетиков не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в столб и перевернулся прямо на трамвайных путях.

К счастью, в аварии никто не пострадал, хотя автомобиль сильно покорежен, сообщили в УМВД. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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