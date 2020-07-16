2020-07-16T09:32:13+03:00
Происшествия

В Курске еще на одной улице провалился тротуар

ЧП произошло на КЗТЗ
Ольга ДАНИЛОВА
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Тротуары на КЗТЗ оставляют желать лучшегоТротуары на КЗТЗ оставляют желать лучшегоФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже рассказывала, что в Курске на улице Клыкова провалился асфальт. Причиной стал проведенный здесь гарантийный ремонт.

На проспекте Клыкова разрушился коллектор, пояснил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев:

- Подрядная организация восстановила магистральную трубу ливневой канализации в рамках гарантийных обязательств.

Во время проведения гарантийных работ по ремонту коллектора подрядчик выполнил большой объем земляных работ. Это и стало причиной просадки асфальта.

Похожее ЧП произошло и на улице Ольшанского, которая в 2020 году вошла в перечень объектов национального проекта «БКАД». Здесь провалился тротуар. Причина - повреждение тепловой камеры, принадлежащей курскому филиалу ПАО «Квадра». Комитет ЖКХ города направил собственнику письмо о необходимости устранить повреждения, сказали в мэрии. Теперь дело за "Квадрой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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