В Курске еще на одной улице провалился тротуар
КП уже рассказывала, что в Курске на улице Клыкова провалился асфальт. Причиной стал проведенный здесь гарантийный ремонт.
На проспекте Клыкова разрушился коллектор, пояснил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев:
- Подрядная организация восстановила магистральную трубу ливневой канализации в рамках гарантийных обязательств.
Во время проведения гарантийных работ по ремонту коллектора подрядчик выполнил большой объем земляных работ. Это и стало причиной просадки асфальта.
Похожее ЧП произошло и на улице Ольшанского, которая в 2020 году вошла в перечень объектов национального проекта «БКАД». Здесь провалился тротуар. Причина - повреждение тепловой камеры, принадлежащей курскому филиалу ПАО «Квадра». Комитет ЖКХ города направил собственнику письмо о необходимости устранить повреждения, сказали в мэрии. Теперь дело за "Квадрой".
ИСТОЧНИК KP.RU