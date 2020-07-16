В Курске отремонтируют подземные переходы
Пока разрабатывают проекты реконструкции
Также реконструируют некоторые участки улицФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
Мэр Курска поручил дорожным службам разработать проекты по капитальному ремонту четырех подземных пешеходных переходов на улице Энгельса и проспекте Кулакова.
Помимо этого, будут разработаны проекты реконструкции улиц Литовской – 1-й Кожевенной, двух участков по улицам Карла Маркса и Лысая Гора.
Также комитет дорожного хозяйства уберет брошенные на улицах областного центра автомобили. Специалисты комитета разработают механизм их эвакуации. Сейчас бесхозных транспортных средств насчитывается более 90 единиц, сказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU