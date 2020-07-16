2020-07-16T09:23:06+03:00
Деловой Курск

В Курске отремонтируют подземные переходы

Пока разрабатывают проекты реконструкции
Светлана ВОЛКОВА
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Также реконструируют некоторые участки улицТакже реконструируют некоторые участки улицФото: Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Курска поручил дорожным службам разработать проекты по капитальному ремонту четырех подземных пешеходных переходов на улице Энгельса и проспекте Кулакова.

Помимо этого, будут разработаны проекты реконструкции улиц Литовской – 1-й Кожевенной, двух участков по улицам Карла Маркса и Лысая Гора.

Также комитет дорожного хозяйства уберет брошенные на улицах областного центра автомобили. Специалисты комитета разработают механизм их эвакуации. Сейчас бесхозных транспортных средств насчитывается более 90 единиц, сказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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