Под Курском сгорел склад с соломой
15 июля в 16:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании соломы в складском помещении в селе Горка Пристенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 38 Пристенского района, отдельный пост Троицкое, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.
Возгорание локализовали в 16:47, ликвидировали полностью - в 17:20. В результате пожара в складском помещении выгорела солома площадью 1000 квадратов.
В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU