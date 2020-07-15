Под Курском сгорел склад с соломой

15 Июль 2020 2020-07-15T21:04:51+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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15 июля в 16:09 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании соломы в складском помещении в селе Горка Пристенского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 38 Пристенского района, отдельный пост Троицкое, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 16:47, ликвидировали полностью - в 17:20. В результате пожара в складском помещении выгорела солома площадью 1000 квадратов.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU