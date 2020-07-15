Командный пункт Центрального фронта под Курском открыли для экскурсий

15 Июль 2020 2020-07-15T20:16:46+03:00

На мемориале размещены музей, копия блиндажа, стела с мемориальными досками, образцы военной техники Фото: соцсети

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Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» приглашает на экскурсии, с 25 июня он открыт для одиночных посетителей.

Мемориальный комплекс создан на месте, где в годы Великой Отечественной войны во время Курской битвы располагался командный пункт Центрального фронта, которым командовал генерал-полковник Константин Рокоссовский. На мемориале размещены музей, копия блиндажа, стела с мемориальными досками, образцы военной техники.

Также у музея КП Центрального фронта появилась своя страница в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU