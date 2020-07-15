Командный пункт Центрального фронта под Курском открыли для экскурсий
Мемориальный комплекс находится в Свободе
На мемориале размещены музей, копия блиндажа, стела с мемориальными досками, образцы военной техникиФото: соцсети
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Историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» приглашает на экскурсии, с 25 июня он открыт для одиночных посетителей.
Мемориальный комплекс создан на месте, где в годы Великой Отечественной войны во время Курской битвы располагался командный пункт Центрального фронта, которым командовал генерал-полковник Константин Рокоссовский. На мемориале размещены музей, копия блиндажа, стела с мемориальными досками, образцы военной техники.
Также у музея КП Центрального фронта появилась своя страница в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU