Под Курском нашли шесть артснарядов

15 Июль 2020 2020-07-15T20:04:35+03:00

Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

15 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной Войны в поселке Поныри Поныровского района. На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли шесть артиллерийских снарядов калибром 45 миллиметров. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU