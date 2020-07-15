2020-07-15T20:04:35+03:00
Происшествия

Под Курском нашли шесть артснарядов

ЧП произошло в Понырях
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы»Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы»Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной Войны в поселке Поныри Поныровского района. На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли шесть артиллерийских снарядов калибром 45 миллиметров. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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