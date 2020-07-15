Курские полицейские за полгода разыскали более 400 человек

15 Июль 2020 2020-07-15T19:53:47+03:00

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Ежедневно курские полицейские ведут поиски пропавших граждан. За сутки в отделы полиции поступает порядка четырех заявления о пропаже. За 6 месяцев 2020 года разыскали 444 человека, 409 нашли в течение первых десяти суток после исчезновения. Из общего количеств безвестно исчезнувших – 104 несовершеннолетние.

Заявления о пропаже несовершеннолетних чаще всего поступают во время летних каникул. В большинстве случаев пропавших детей находят в первые сутки.

В июне в полицию обратилась курянка с заявлением о пропаже 12-летнего сына. Спустя полдня выяснилось, что мальчик вместе с друзьями уехал в другой район города играть в компьютерные игры, а телефон выключил, боясь, что родители накажут его за поездку.

В начале июля поступило сообщение о пропаже восьмилетнего мальчика. Родители уехали по делам, оставив сына на попечение старшего ребенка. К моменту их возвращения младший ушел. Родители сразу обратились в полицию. Ребенок прятался за грузовиком недалеко от дома.

Иногда куряне выезжают на работу в другой регион, прерывая связь с родственниками или меняя номер телефона и не сообщают близким о своем местонахождении. Только в этом году установлено 13 таких граждан, числившихся ранее без вести пропавшими.

Бывают случаи, когда человек по состоянию здоровья или возрасту не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения. Тогда дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. В этом случае полиции напоминает о возможности добровольного дактилоскопирования граждан. Также родственники могут вложить в карманы одежды или сумки записки с данными пожилых граждан и их адресом.

В случае походов в лес и другие труднодоступные и отдаленные местности полиция рекомендует обязательно иметь при себе заряженные средства связи, чтобы иметь возможность по телефону объяснить свое место нахождения.

Благодаря включенному мобильному телефону в марте этого года удалось своевременно отыскать в лесу 71-летнюю пенсионерку в Дмитриевском районе.

Полиция напоминает, при пропаже родственника следует незамедлительно обратиться в отдел полиции для своевременной организации поисковых мероприятий. Чем раньше начнется розыск, тем больше вероятность, что пропавший найдется живым.

ИСТОЧНИК KP.RU