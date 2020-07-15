В Курске продолжают ликвидировать последствия непогоды

15 Июль 2020 2020-07-15T19:14:48+03:00

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По данным Гидрометцентра в Курске по состоянию на 15 июля выпало больше месячной нормы осадков. С потоком дождевой воды на некоторых участках дорог не справилась ливневая канализация, некоторые улицы затопило.

На улице Краснополянской и прилегающим к ней вообще отсутствуют ливневки. Ливнеприемная решетка находится на одном уровне с асфальтом. Вода, попадая в нее, поступает в водоотводную траншею, которая заканчивается на улице Прилужной. Это единственная система водоотвода в районе.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусматривает строительство ливневой канализации. Строительство ливневок возможно в ходе проведения реконструкции объектов.

Сейчас специалисты «Курскводоканала» разрабатывают производственную и инвестиционную программу на развитие системы дождевой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU