2020-07-15T19:14:48+03:00
Общество

В Курске продолжают ликвидировать последствия непогоды

В городе выпало больше месячной нормы осадков
Яна ШЕЛЕСТ
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Некоторые улицы затопилоНекоторые улицы затопилоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По данным Гидрометцентра в Курске по состоянию на 15 июля выпало больше месячной нормы осадков. С потоком дождевой воды на некоторых участках дорог не справилась ливневая канализация, некоторые улицы затопило.

На улице Краснополянской и прилегающим к ней вообще отсутствуют ливневки. Ливнеприемная решетка находится на одном уровне с асфальтом. Вода, попадая в нее, поступает в водоотводную траншею, которая заканчивается на улице Прилужной. Это единственная система водоотвода в районе.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусматривает строительство ливневой канализации. Строительство ливневок возможно в ходе проведения реконструкции объектов.

Сейчас специалисты «Курскводоканала» разрабатывают производственную и инвестиционную программу на развитие системы дождевой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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