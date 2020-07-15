2020-07-15T18:48:25+03:00
Политика

1,5 тысячи курских парней ушли на службу в армию

Призывная кампания завершилась
Яна ШЕЛЕСТ
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Большая часть призывников будет служить в Западном военном округеБольшая часть призывников будет служить в Западном военном округеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области завершилась призывная кампания. Ряды Вооруженных сил пополнили 1500 курских ребят. Большая часть призывников будет служить в Западном военном округе. Учитывались пожелания юношей по выбору рода войск.

В этом году призыв проходил в сложных условиях пандемии. Отправку новобранцев организовали с соблюдением мер безопасности. Всех курских ребят привезли к месту службы здоровыми.

С 15 июля в Курской области начался набор абитуриентов в военные вузы. Выездная комиссия работает до 5 августа. В течение этого времени все желающие могут подать заявление в военные комиссариаты по месту жительства, а после пройти тестирование и проверку уровня физподготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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