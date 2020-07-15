Еще пять районов Курской области остались без электричества
15 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении электроснабжения в Беловском, Обоянском, Медвенском, Щигровском и Курчатовском районах.
В зону отключения попали: 5 МО, 10 населенных пунктов, 784 жилых дома, 1453 человека. На место аварии направлены специалисты.
Также для разведки обстановки и координации действий выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Беловского, Обоянского, Медвенского, Щигровского и Курчатовского районов и аварийно-восстановительные бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».
Ранее «КП» сообщала об отключении света в Золотухинском и Рыльском районах. Сейчас там электроснабжение восстановили.
ИСТОЧНИК KP.RU