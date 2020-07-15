Еще пять районов Курской области остались без электричества

15 Июль 2020 2020-07-15T18:37:27+03:00

На место аварии направлены специалисты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В зону отключения попали десять населенных пунктов

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15 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении электроснабжения в Беловском, Обоянском, Медвенском, Щигровском и Курчатовском районах.

В зону отключения попали: 5 МО, 10 населенных пунктов, 784 жилых дома, 1453 человека. На место аварии направлены специалисты.

Также для разведки обстановки и координации действий выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Беловского, Обоянского, Медвенского, Щигровского и Курчатовского районов и аварийно-восстановительные бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

Ранее «КП» сообщала об отключении света в Золотухинском и Рыльском районах. Сейчас там электроснабжение восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU