В Курске восстанавливают тротуары

15 Июль 2020 2020-07-15T17:28:25+03:00

Дорожники заменят около 80 тысяч метров бортового камня

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По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске дорожники заменят около 78 тысяч погонных метров бортового камня. На улицах Обоянской и Народной работы уже завершились.

Дорожники занижают бордюрный камень для удобства маломобильных групп населения в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Завершить благоустройство придорожной территории планируют до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU