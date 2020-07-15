В Курске восстанавливают тротуары
Дорожники заменят около 80 тысяч метров бортового камня
Завершить благоустройство придорожной территории планируют до конца августаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске дорожники заменят около 78 тысяч погонных метров бортового камня. На улицах Обоянской и Народной работы уже завершились.
Дорожники занижают бордюрный камень для удобства маломобильных групп населения в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.
Завершить благоустройство придорожной территории планируют до конца августа.
ИСТОЧНИК KP.RU