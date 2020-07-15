Курские лесники подкармливают диких животных
Курские лесники подкармливают диких животных. За полгода сотрудники лесного хозяйства благоустроили дополнительно шесть подкормочных площадок и 77 солонцов. Разложили почти 1500 тонн соли, более 42 000 тонн фуражных пшеницы и ячменя, 23 000 тонн – фуражной кукурузы.
Такие мероприятия помогают поддерживать и увеличивать численность диких животных в охотничьих хозяйствах региона.
Сотрудники лесного комитета и управления ветеринарии отслеживают заболевших и павших животных, проводят лабораторные исследования. Проводимые с участием полиции и общественников рейды помогают пресекать незаконную охоту.
Напомним, что охота на территории Курской области запрещена до 15 августа. За нарушение предусмотрен административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU