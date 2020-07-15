15 Июль 2020 2020-07-15T17:08:20+03:00

Охота на территории Курской области запрещена до 15 августа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За полгода обустроили шесть подкормочных площадок

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Курские лесники подкармливают диких животных. За полгода сотрудники лесного хозяйства благоустроили дополнительно шесть подкормочных площадок и 77 солонцов. Разложили почти 1500 тонн соли, более 42 000 тонн фуражных пшеницы и ячменя, 23 000 тонн – фуражной кукурузы.

Такие мероприятия помогают поддерживать и увеличивать численность диких животных в охотничьих хозяйствах региона.

Сотрудники лесного комитета и управления ветеринарии отслеживают заболевших и павших животных, проводят лабораторные исследования. Проводимые с участием полиции и общественников рейды помогают пресекать незаконную охоту.

Напомним, что охота на территории Курской области запрещена до 15 августа. За нарушение предусмотрен административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU