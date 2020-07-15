Десять сел Курской области остались без света

15 Июль 2020 2020-07-15T16:52:20+03:00

Сильный ветер и дождь продолжаются в области уже вторые сутки Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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15 июля в «Службу спасения» поступило сообщение об отключении электроснабжения в Золотухинском и Рыльском районах. В зону отключения попали десять населенных пунктов, 128 жилых дома, 326 человек, в том числе 68 детей, СЗО нет.

На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Золотухинского и Рыльского районов и аварийно-восстановительные бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

Сильный ветер и дождь сохраняются в области вторые сутки. В одном только Курске ветром повалило около 30 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU