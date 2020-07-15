2020-07-15T16:52:20+03:00
Происшествия

Десять сел Курской области остались без света

На место ЧП выехали специалисты
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сильный ветер и дождь продолжаются в области уже вторые суткиСильный ветер и дождь продолжаются в области уже вторые суткиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

15 июля в «Службу спасения» поступило сообщение об отключении электроснабжения в Золотухинском и Рыльском районах. В зону отключения попали десять населенных пунктов, 128 жилых дома, 326 человек, в том числе 68 детей, СЗО нет.

На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов Золотухинского и Рыльского районов и аварийно-восстановительные бригады ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

Сильный ветер и дождь сохраняются в области вторые сутки. В одном только Курске ветром повалило около 30 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске восстанавливают тротуары
Ипотека в Сбербанке становится доступнее
Курские лесники подкармливают диких животных
Десять сел Курской области остались без света
СК расследует убийство курянина на берегу водохранилища
В Курске на Клыкова провалился асфальт
В Курской области проверяют условия труда медработников
Назначен председатель комитета молодежной политики Курской области
Курянка лишилась денег, заказав детские вещи через соцсеть
Курянина поймали на краже рельсов
На Северо-Западе Курска грабитель сорвал у пенсионерки золотую цепочку
Курянину дали десять лет за убийство
В Курске ямы на тротуарах пообещали залатать к осени
В Курске за сутки ветер повалил 30 деревьев
Смертельное ДТП в Курской области: погибла женщина, трое госпитализированы
В Курске на КЗТЗ сбили пешехода
За сутки коронавирус выявили у восьми детей в Курской области
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июля 2020: какие районы лидируют
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июля 2020 года составило 5734 человек
Под Курском горел дом
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: открылись бассейны и фитнесс-клубы
16 июля Сеймский округ останется без воды
В Курске на улице 1-й Фатежской закрывают движение
Пополнился список объектов культурного наследия Курской области
В Кореневском районе под Курском ремонтируют дороги
Курская полиция разыскивает похитителей автопогрузчика