Тройное ДТП в Курске: пострадала женщина-водитель
Авария произошла на Кулакова
ДТП случилось поздно вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 13 июля примерно в половине одиннадцатого вечера на улице Кулакова в районе дома 20.
26-летний водитель автомобиля «Шевроле» ехал со стороны Льговского поворота в направлении улицы Энгельса Курска.
По предварительным данным он врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль«Рено», за рулем которого был 39-летний водитель. "Рено" в свою очередь врезался по инерции «ВАЗ 2112», который шел впереди. За руллем ВАЗ была 31-летняя женщина.
В ДТП получила травмы женщина-водитель автомобиля «ВАЗ 2112». Водители трезвые, сказали в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU