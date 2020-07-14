В Курской области будут выпускать муку из конопли

14 Июль 2020 2020-07-14T09:53:36+03:00

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Техническую коноплю выращивают в промышленных масштабах в Кореневском районе Курской области.

Первый пищевой цех здесь был открыт в 2018 году, стали выпускать курское конопляное масло, которое появилось на полках магазинов. Сейчас в регионе наладили производство ядер конопли и готовится к запуску производство конопляных муки, клетчатки и протеина.

Сейчас куряне - в числе лидеров в стране по производству технической конопли. В 2015 году в районе начали с «пробных» 37 гектар, в 2019-м уже удалось собрать урожай с 1300 га с урожайностью одна тонна с гектара при средней по России – 0,4 тонны с гектара.

Важной составляющей в коноплеводдстве является качество исходного сырья. Поэтому куряне специализируются и на продаже посевного материала, рассказали в администрации региона.

Для этого закупили специальное оборудование, которое позволяет аккуратно собирать семена, сушить их при низких температурах и хранить в местах с системами автоматической вентиляции и климат-контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU