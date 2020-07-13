В Курскую область поступили новые реанимобили

13 Июль 2020 2020-07-13T21:00:36+03:00

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Курская городская станция скорой медицинской помощи получила десять новых автомобилей. Обновленные машины класса С группы «Анестезиология-реанимации» поступили по федеральной программе для борьбы с последствиями новой коронавирусной инфекции. Все автомобили оснащены полным комплектом медоборудования, системами кондиционирования и отопления.

«Реанимобили с сегодняшнего дня выходят на линию. До этого в Курске работало семь таких машин. Десять новых значительно увеличивают парк современных, комфортных автомобилей, полностью укомплектованных необходимым оборудованием для перевозки тяжелобольных. Соответственно, качество оказания первичной медицинской помощи существенно повышается», - сказал Роман Старовойт.

Также в скорую помощь поступили десять портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого, станции для переливания крови передали автомобиль Ford Transit для транспортировки крови, заготовленной в выездных условиях, в том числе в отдаленных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU