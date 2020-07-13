2020-07-13T19:12:51+03:00
Общество

В автокатастрофе погибла курская журналистка Анна Лозовская

Девушке было всего 28 лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Анне было 28 летАнне было 28 лет
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12 июля курская тележурналистка Анна Лозовская попала в аварию на 418-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в Орловской области. По предварительной информации, Анна была за рулем «Рено» службы такси.

Не справившись с управлением, девушка выехала на встречную полосу. В аварии также погиб водитель «Фиата», с которым столкнулась Анна, и 70-летняя пассажирка такси. Обстоятельства страшного ДТП устанавливает полиция.

Анне было 28 лет. Карьеру журналиста она начала в 2014 году в газете «Курск». Работала в региональном издании «Московского комсомольца», а осенью прошлого года стала корреспондентом и телеведущей телеканала «Такт». Две недели назад девушка уволилась из телекомпании. У погибшей осталась маленькая дочь.

Редакция «КП» приносит соболезнования родным и близким Анны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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