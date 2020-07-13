2020-07-13T18:58:59+03:00
Общество

В Курской области продолжают расчищать Сейм

На реке работает земснаряд
Яна ШЕЛЕСТ
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Общая длина расчистки Сейма составляет 17 кмОбщая длина расчистки Сейма составляет 17 км
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В Курской области продолжаются работы по расчистке реки Сейм. Сейчас русло реки расчищают земснарядом, продолжается устройство карт намыва, ведутся берегоукрепительные работы.

«Общая длина расчистки Сейма составляет 17 километров: ниже деревни Звягинцево и до деревни Толмачево Курского района, а также в черте города Курска. Работы будут завершены в срок – в декабре 2020 года», – рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

Расчистка водоема проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Курской области» нацпроекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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