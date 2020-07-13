2020-07-13T17:26:20+03:00
Происшествия

Курский СК проводит проверку по факту гибели мужчины

Курянин утонул в поныровском пруду
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователь назначил проведение судмедэкспертизыСледователь назначил проведение судмедэкспертизыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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11 июля в семь часов вечера в Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области поступило сообщение о том, что поселке Поныри в пруду утонул 47-летний мужчина.

По данному факту была организована процессуальная проверка. Следователь назначил проведение судмедэкспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Только в самом Курске с начала лета утонули шесть человек. Последний случай гибели произошел в субботу на Сейме в районе улицы Гуторовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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