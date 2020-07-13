В Курской области 62 льготника получили новые квартиры
В первом полугодии 62 курских льготника улучшили свои жилищные условия. Всего новым жильем в этом году обеспечат 123 человека этой категории.
Это ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, молодые и многодетные семьи.
На эти цели направлено более 71 млн рублей. Всего в 2020 году на решение жилищных вопросов льготников будет израсходовано 93 млн рублей.
Также в этом году жилищные сертификаты получат пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы, а также те, кто переехал из районов Крайнего Севера.
ИСТОЧНИК KP.RU