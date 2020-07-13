С начала лета в Курске утонули шесть человек

13 Июль 2020 2020-07-13T15:35:49+03:00

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Куряне продолжают гибнуть на водоемах - с начала лета в областном центре утонули шесть человек. Последний случай гибели произошел в субботу на Сейме в районе улицы Гуторовской. Курянин утонул одном из необорудованных мест отдыха. Обстоятельства и причина его гибели уточняются.

Спасатели ежедневно контролируют обстановку на водных объектах областного центра. Только за прошедшую неделю сотрудники полиции составили 43 протокола за распитие спиртных напитков и появление на пляжах в пьяном виде.

В воскресенье на реке Сейм сотрудники ГИМС и полиции провели рейд по контролю за использованием гражданами маломерных судов - составили один административный материал за управление судном без соответствующих документов.

- Если вы стали очевидцем происшествия на воде или видите группу детей у водоема без присмотра взрослых, незамедлительно сообщите об этом по телефону вызова экстренных оперативных служб 112, - обращаются к курянам спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU