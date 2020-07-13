В Курской области продолжаются ремонты дорог

13 Июль 2020 2020-07-13T14:47:50+03:00

260 километров в этом году проложат по новым технологиям Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два участка приводят в порядок в Обоянском районе

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На первом участке трассы "Обоянь – Солнцево – Мантурово" – Малые Крюки – Потопахино" – Рудавец протяженностью 4,7 км основные работы уже завершены. Подрядчику осталось установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

На втором участке "Обоянь – Суджа" – Долженково – Филатово" – Вышнее Бабино протяженностью 5,8 км дорожники приступают к укладке выравнивающего слоя, а затем – верхнего слоя асфальта, изготовленного по методу объемного проектирования. Новая технология в этом году применяется при ремонте всех трасс регионального значения в Курской области, а это более 260 км.

Ремонтные работы в Обоянском районе идут в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU