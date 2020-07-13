Курян предупредили о ливнях и грозах

13 Июль 2020 2020-07-13T14:41:53+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в с 21 часа 13 июля в течение суток будет облачно, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти 5-10, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура: - по области ночью 14-19º, днем 18-23º.

Рекомендации при усилении ветра:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

ИСТОЧНИК KP.RU