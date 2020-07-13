В Курске ограбили продавца автомобиля

13 Июль 2020 2020-07-13T14:37:06+03:00

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Молодые селяне приехали в Курск, чтобы купить подержанное авто. Выбрав по объявлению ВАЗовскую пятерку, они направились к месту ее стоянки на проспект Энтузиастов. Но, осмотрев автомобиль, остались якобы недовольны его состоянием и стали предъявлять претензии хозяину. Парни утверждали, что их обманули и характеристики указанные в объявлении не соответствуют действительности. И требовали компенсацию. Несмотря на протесты хозяина, они вытащили из машины около четырех тысяч рублей, а также забрали магнитолу и гидравлический домкрат. После того как селяне уехали, владелец автомобиля пошел в полицию.

Молодых людей задержали «по горячим следам». Похищенные вещио и деньги у них забрали. Самоуправство, которое устроили куряне, следствие квалифицировало, как тайное, а также открытое хищение чужого имущества. Сейчас в Северо-Западном отделе полиции по этим фактам проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Парням грозит два года колонии за кражу и пять лет за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU