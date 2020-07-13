2020-07-13T14:21:14+03:00
Происшествия

Курянка лишилась денег, желая выиграть приз

Девушку обманули в соцсети
Ольга ДАНИЛОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Из архива КП.
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Курянка потеряла семь тысяч рублей, их с писали с ее карты мошенники. После этого она обратилась в полицию.

Выяснилось, что в одной из популярных социальных сетей она увидела сообщение о розыгрыше денежного приза. Девушка прошла по указанной ссылке и узнала, что стала победительницей. Деньги администраторы розыгрыша предложили перевести на банковскую карту. Девушка обрадовалась и предоставила все реквизиты своей кредитки. Номером карты и кодами злоумышленники воспользовались, чтобы получить контроль над личным кабинетом онлайн банкинга и снять деньги. Курянке повезло, что на счету была небольшая сумма, иначе ущерб мог бы быть намного больше.

Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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