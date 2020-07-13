Курянка лишилась денег, желая выиграть приз
Курянка потеряла семь тысяч рублей, их с писали с ее карты мошенники. После этого она обратилась в полицию.
Выяснилось, что в одной из популярных социальных сетей она увидела сообщение о розыгрыше денежного приза. Девушка прошла по указанной ссылке и узнала, что стала победительницей. Деньги администраторы розыгрыша предложили перевести на банковскую карту. Девушка обрадовалась и предоставила все реквизиты своей кредитки. Номером карты и кодами злоумышленники воспользовались, чтобы получить контроль над личным кабинетом онлайн банкинга и снять деньги. Курянке повезло, что на счету была небольшая сумма, иначе ущерб мог бы быть намного больше.
Сейчас по факту преступления возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU