Билеты в Анапу и Адлер на поезда через Курск временно перестали продавать
Из-за аварии на железнодорожных путях в Тульской области, ОАО «Российские железные дороги» временно приостановило продажу билетов на поезда дальнего следования из Москвы в сторону Курска.
Продажа билетов закрыта на следующие поезда:
№ 109 сообщением Москва – Анапа;
№ 84 сообщением Москва – Адлер.
Эти поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту. Оперативную информацию о продаже билетов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Также РЖД предупреждает, что поезда, следующие из столицы в Курск, идут с опозданием на два-три часа
ИСТОЧНИК KP.RU