2020-07-13T14:23:07+03:00
Происшествия

Билеты в Анапу и Адлер на поезда через Курск временно перестали продавать

Причина - авария на железнодорожных путях
Светлана ВОЛКОВА
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Продажи билетов временно приостановленыПродажи билетов временно приостановленыФото: Из архива КП.
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Из-за аварии на железнодорожных путях в Тульской области, ОАО «Российские железные дороги» временно приостановило продажу билетов на поезда дальнего следования из Москвы в сторону Курска.

Продажа билетов закрыта на следующие поезда:

№ 109 сообщением Москва – Анапа;

№ 84 сообщением Москва – Адлер.

Эти поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту. Оперативную информацию о продаже билетов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Также РЖД предупреждает, что поезда, следующие из столицы в Курск, идут с опозданием на два-три часа

ИСТОЧНИК KP.RU

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