2020-07-13T13:08:41+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил мать-пенсионерку

Трагедия произошла в Большесолдатском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит колонияКурянину грозит колонияФото: Из архива КП.
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СК возбудил уголовное дело против 37-летнего жителя Большесолдатского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия 8 июля примерно с 17 до 19 часов мужчина был вместе со своей 61-летней матерью на участке в деревне Спасская Большесолдатского района. Они собирали грибы и выпивали.

После выпитого они стали ссоритиься. Курянин ударил мать кулаком в лицо, отчего она упала на землю. Затем он продолжил избивать женщину, дважды ударив ногой по туловищу. От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте.

Сейчас мужчина находится под стражей, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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