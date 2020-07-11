2020-07-11T12:25:46+03:00
Коронавирус Covid-19

За месяц в Курской области умерли 82 зараженных коронавирусом - Росстат

В регионе детализировали статистику
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе ежедневно регистрируют новые случаи заболеванияВ регионе ежедневно регистрируют новые случаи заболеванияФото: из архива «КП»
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Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае. Коронавирус за месяц стал главной причиной смерти 5644 человек в России, еще в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.

По данным Росстата, в мае 13 курян погибли от COVID-19; он идентифицирован в полном объеме. Еще в одном случае вирус не идентифицирован, но течение заболевания говорит о том, что человек погиб от коронавируса.

Еще у семи курян COVID-19 не является основной причиной смерти, но он привел к смертельным осложнениям.

Среди тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания – 61 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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