Всем курским школьникам учебники выдадут бесплатно
1 сентября в Курской области за парты сядут 117 тысяч ребят
В этом году первый раз в школу пойдут более 12, 5 тысяч детейФото: Светлана ВОЛКОВА
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К началу учебного года все школьные библиотеки будут полностью укомплектованы учебниками. Школьники с 1 по 11 класс получат их бесплатно, пообещали в администрации региона.
Готовность школ будут оценивать областные и муниципальные комиссии, в состав которых войдут представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и органов власти.
1 сентября в Курской области за парты сядут 117 тысяч школьников, из них 12,6 тысяч первоклассников. В детсады пойдут свыше 43 тысяч детей, из них более 6 тысяч малышей в возрасте от полутора до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU