Всем курским школьникам учебники выдадут бесплатно

10 Июль 2020 2020-07-10T13:32:32+03:00

В этом году первый раз в школу пойдут более 12, 5 тысяч детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 сентября в Курской области за парты сядут 117 тысяч ребят

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К началу учебного года все школьные библиотеки будут полностью укомплектованы учебниками. Школьники с 1 по 11 класс получат их бесплатно, пообещали в администрации региона.

Готовность школ будут оценивать областные и муниципальные комиссии, в состав которых войдут представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и органов власти.

1 сентября в Курской области за парты сядут 117 тысяч школьников, из них 12,6 тысяч первоклассников. В детсады пойдут свыше 43 тысяч детей, из них более 6 тысяч малышей в возрасте от полутора до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU