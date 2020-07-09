В Курске работает "горячая линия" по вопросам направления на РКТ и МРТ

9 Июль 2020 2020-07-09T12:11:18+03:00

"Горячая линия" работает при облбольнице Фото: Из архива КП.

Звонить можно в рабочее время

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В Курской областной клинической больнице начинает работу "горячая линия" для курян. По ее телефонам можно узнать все по вопросам направления на рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Об этом сообщили в администрации региона.

"Линия" работает с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Обращаться по телефону: 8-910-730-50-92.

ИСТОЧНИК KP.RU