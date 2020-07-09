В Курске вандалы громят контейнерные площадки
Компания молодых людей, отдыхающих на Ермошкином озере, этой ночью перевернула мусорный контейнер в воду. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.
- Из-за этого инцидента, утром сотрудники Спецавтобазы по уборке города не смогли вывезти мусор, - пояснили в мэрии.
Сейчас направлена служба для уборки берега и акватории. Здесь поставят второй контейнер и сетку для раздельного сбора пластика.
До этого на улице Заводской сожгли контейнерную площадку. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей, рассказали в мэрии. Контейнеры уже заменили. Представители комитета ЖКХ Курска обратились в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU