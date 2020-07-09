Карта распространения коронавируса в Курской области 9 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

9 Июль 2020 2020-07-09T10:47:41+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека.

В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

Из них сейчас лечение проходят 1595 пациентов: 332 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 19 пациентов. Всего выписано 3877 пациентов, в том числе 55 за последние сутки.

Больше всего случаев заражения отмечено в Курске - 2944 - в том числе за последние сутки 29. На втором месте - Железногорск - 352 случая за время пандемии, в том числе четыре за последние сутки. На третьем - Курский район - 249 случаев, в том числе шесть за последние сутки.

Также шесть новых случаев заражения за последние сутки отмечено в Касторенском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU