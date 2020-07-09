Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июля 2020 года составило 44 человека
На сегодняшний день от коронавируса умерли 44 человека. В том числе за последние сутки скончался мужчина 67 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
По состоянию на 9 июля нарастающим итогом проведено 117 227 исследование материала на COVID-19, в том числе за 8 июля проведено 1566 исследований. Всего проведено 9275 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU