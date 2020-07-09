Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июля 2020 года составило 44 человека

9 Июль 2020 2020-07-09T09:54:49+03:00

Ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 9 июля 2020 года

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На сегодняшний день от коронавируса умерли 44 человека. В том числе за последние сутки скончался мужчина 67 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 9 июля нарастающим итогом проведено 117 227 исследование материала на COVID-19, в том числе за 8 июля проведено 1566 исследований. Всего проведено 9275 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июля 2020 года составило 5514 человека. В том числе за последние сутки коронавирус подтвердился у 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU